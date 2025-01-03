Вашингтон, 3 января, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Субмарины проекта 885М «Ясень-М», созданные в России, способны неожиданно атаковать американские подводные лодки с близкого расстояния. В американском журнале National Interest появилась статья, в которой рассказывается об огневой мощи, выносливости и скрытности российских подлодок.

Mil.ru Подлодка ВМФ России

Субмарины предназначены для ведения боя на ближней дистанции. Они могут незаметно приблизиться к американскому или натовскому противнику благодаря своему ультратихому оборудованию и внезапно атаковать их 533-миллиметровыми торпедами. То же самое касается атак против надводных кораблей.

Кроме того, подлодки проекта 885М обладают мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также способны нести гиперзвуковой комплекс «Циркон». При этом отмечается, что США не могут защититься от гиперзвукового оружия.

«Американский флот и флоты союзников по НАТО значительно уступают по огневой мощи подлодкам «Ясень-М» российского Северного флота», — подчёркивается в статье.

Субмарины проекта 885 «Ясень» представляют собой серию современных многоцелевых подводных лодок четвёртого поколения. В настоящее время в составе Военно-морского флота России находится одна подводная лодка проекта 885 и четыре подводные лодки проекта 885М.

Как сообщало ИА Регнум, новейший российский гиперзвуковой баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал наиболее мощным конвенциональным (не запрещённым никакими конвенциями) оружием в мире. Такое мнение 28 декабря высказал военный аналитик Драко Боснич в статье для портала InfoBRICS.

28 декабря немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ написало, что Германия фактически беззащитна перед российскими ракетами «Орешник». Отмечалось, что это оружие отличается манёвренностью при высокой скорости приближения и многозарядностью боеголовки.