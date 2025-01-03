Киев, 3 января, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко высказать свою позицию по вопросу прекращения транзита российского газа через Украину.

European People's Party Юлия Тимошенко

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене Дубинский обратился к Тимошенко в Telegram-канале.

При этом он назвал её «газовой принцессой».

«Юлия Владимировна, вы же позиционируете себя специалистом в газе», — написал нардеп.

Дубинский попросил Тимошенко рассказать, как прекращение транзита российского газа отразится на платёжках украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

После прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информагентство Bloomberg.

В Словакии могут сократить помощь украинцам, которые находятся в республике. Это станет ответной реакцией на остановку транзита газа. Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо готова поддержать такие меры.