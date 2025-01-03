Штат Калифорния, США, 3 января, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Количество погибших при падении небольшого самолёта на здание в городе Фуллертон в Калифорнии США увеличилось до двух, травмы получили 18 человек.

Кадр из видео

«Две подтвержденные смерти, десять доставили в больницы, восемь человек медики осмотрели на месте и отпустили», — уточнили данные в полиции Фуллертона.

Расследование причин авиапроисшествия продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в Калифорнии 2 января около 14:00 по местному времени самолёт упал на здание, начался пожар. Возгоранию присвоили четвёртую категорию опасности.

Как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айова. На земле при падении никто не пострадал.