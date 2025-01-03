Варшава, 3 января, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Польские моряки заявили о серьёзных сбоях сигнала GPS на Балтике. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

rawpixel GPS навигация

«Серьёзные нарушения сигнала GPS происходят на Балтике и на севере Польши. Спутниковые компасы, даже радар — ничего не работает», — рассказал один из рыбаков.

По его словам, морякам часто приходится отказываться от современных средств навигации и пользоваться надёжными компасами.

Как сообщало ИА Регнум, КНДР начала подавлять сигнал GPS в зоне Корейского полуострова. Это привело к сбою движения нескольких кораблей и самолётов гражданской авиации, написало агентство Yonhap.

Сеул призвал Пхеньян к немедленному прекращению подавления сигнала GPS. В противном случае КНДР понесёт ответственность за любые последствия. Пхеньян не комментировал обвинительное заявление.