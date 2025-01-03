Анкара, 3 января, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Конфликтующим сторонам на Украине необходимо немедленно прекратить огонь. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Кентеном, сообщила турецкая газета Hurriyet.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

Фидан считает, что конфликт, унёсший жизни сотен тысяч людей, должен прекратиться как можно скорее.

«И миграционный, экономический и другие кризисы, вызванные этой войной, должны быть прекращены как можно скорее», — призвал Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции также пояснил, что во время переговоров с Кентеном состоялся обмен мнениями, стороны высказали мысли об окончании конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Фидан отмечал, что Запад открыто занял сторону в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения. Глава МИД Турции заявил, что, помимо открытого вооружённого противостояния, в этом конфликте ведётся также экономическая и политическая борьба.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара представила странам Евросоюза своё видение урегулирования украинского конфликта. Необходимо скорейшее прекращение огня и обеспечение справедливого мира, сказал президент Турции.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.