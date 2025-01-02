Североуральск, Свердловская область, 3 января, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нескольких человек на бригаду скорой помощи в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

Инцидент произошёл в Североуральске. Уголовное дело поручено возбудить по информации СМИ о нападении на фельдшера скорой помощи.

Установлено, что компания нетрезвых молодых людей 1 января напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер. У неё нападавшие отобрали медицинский чемодан и разбили о голову медика.

Полиция задержала всех четырёх человек.

Как сообщало ИА Регнум, пациент убил фельдшера, который ехал с ним в машине скорой помощи в больницу в Иркутской области. Бригада медиков везла нетрезвого 53-летнего мужчину с территории вахтового посёлка. В машине между пациентом и 35-летним фельдшером завязалась словесная перепалка. После этого мужчина ударил ножом медика, а после начал угрожать расправой водителю, который смог выбежать из автомобиля.

Нетрезвый пациент избил фельдшера реанимационной бригады в Саратове. Он нанёс медику несколько ударов кулаком по голове.

В феврале 2024 года мужчина, находясь в автомобиле скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера. Выстрел пришёлся в область грудной клетки медика.