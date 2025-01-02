Киев, 3 января, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что в некоторых западных странах используют украинцев в качестве дешёвой рабочей силы.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, что западные страны проводят различие между украинцами. Он заявил, что неоднократно предлагал на пресс-конференциях обсудить возможность использования украинцев в качестве более доступных, но при этом квалифицированных специалистов. Однако эти предложения не находят отклика, поскольку в других государствах отношение к беженцам неоднозначно.

«Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: «Вы их заберите», — сказал Зеленский в эфире украинского телеканала «Рада».

Он уточнил, что чаще всего такие просьбы звучат в кулуарах.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что страны Запада скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.

24 декабря киевский режим потребовал от стран — участниц Евросоюза прекратить оказывать помощь беженцам с Украины, чтобы те возвращались на родину. По информации испанского издания El País, на данный момент от 6 до 10 млн жителей Украины продолжают находиться за границей.