Белград, 3 января, 2025, 01:20 — ИА Регнум. После разговора с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом президент Сербии Александр Вучич заявил, что хороших новостей по вопросу американских санкций в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич подчеркнул, что разговор был открытым, искренним и тяжёлым. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Сербии и США. Особое внимание было уделено энергетики и санкциям.

«Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность», — написал Вучич 2 января в Instagram (запрещённая в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Президент Сербии пообещал раскрыть подробности в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА Регнум, США через несколько дней могут ввести санкции против NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». По словам Вучича, Сербии нужно провести переговоры с РФ, может ли быть снижена российская доля до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, 56,15% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», является частью гибридной войны против Сербии, наряду со студенческими протестами. С таким мнение выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.