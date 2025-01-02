Киев, 3 января, 2025, 00:54 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в 2024 году участились случаи самовольного оставления частей, заявил в интервью телеканалу «Рада» глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

Рост дезертирства Зеленский объяснил тем, что «это долгая война и люди устали».

Также глава киевского режима признал, что у Украины мало резервов для проведения ротации на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уже фактически разбежалась, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, необученные мобилизованные украинцы либо гибнут на фронте, либо покидают воинские части.

Главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов сообщил, что военные из 155-й бригады имени Анны Киевской, часть которых проходила обучение во Франции, массово бегут, ВСУ несут значительные потери.

Украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. Об этом сообщил перешедший на сторону ВС РФ бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса Владимир Кошелек с позывным Историк.