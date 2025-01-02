Берлин, 3 января, 2025, 00:47 — ИА Регнум. Депутат парламента Германии Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») призвала немецкие власти прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзита газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Политик написала в соцсети Х, что власти Украины теперь ещё выше поднимут цены на энергоносители.

«Правительство Германии и ЕС радостно наблюдают за разрушением европейской промышленности вследствие высоких цен на электроэнергию. Запустить, наконец, «Северный поток»! Прекратить делать денежные подарки Киеву!» — призвала Дагделен.

Отмечается, что после прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА Регнум, в Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.