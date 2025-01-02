Рим, 2 января, 2025, 23:30 — ИА Регнум. Скончалась создательница знаменитого итальянского модного дома Missoni Розита Миссони. Ей было 93 года. Об этом написала итальянская газета La Republica.

Mimmo Carriero/Global Look Press Розита Миссони

Модельер ушла из жизни 2 января. Причина смерти не разглашается.

Судьбоносная встреча Розиты Джелмини и Оттавио Миссони произошла на стадионе «Уэмбли» в 1953 году. В том же году они основали фирму Missoni. Розита придумывала цвета и дизайн, а Оттавио искал покупателей. Они экспериментировали с полосками и нашли свой стиль в трикотажной одежде.

Супруги прожили в браке 60 лет.

Миссони называли «гениями цвета», они первыми стали сочетать разные узоры. В 1967 году на показе во дворце Питти во Флоренции Розита показала модели без бюстгальтеров, просвечивающихся через тонкие блузки с ламе. Бренд достиг пика в 1970-х годах.

Визитной карточкой бренда Missoni стал знаменитый разноцветный зигзагообразный узор.