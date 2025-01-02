Орел, 2 января, 2025, 23:24 — ИА Регнум. В небе над Орловской областью вечером 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Орловская область вновь стала целью для вражеских атак», — написал глава области.

Все четыре вражеские дрона были сбиты.

Он заверил, что при инцидентах никто не пострадал, повреждений и разрушений также нет. На местах работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

В курском приграничье 2 января силы ПВО сбили пять ракет ВСУ.