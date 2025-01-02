Москва, 2 января, 2025, 23:14 — ИА Регнум. В зоне спецоперации ликвидировали начальника штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковника Александра Селецкого. Об уничтожении 54-летнего украинского военного написал Telegram-канал «Военное дело». Эту информацию также подтвердили военкоры.

Социальные сети Александр Селецкий

Подробности смерти Сашко Селецкого не уточняются, но по утверждению информированных источников, полковник ликвидирован 29 декабря «при неизвестных обстоятельствах».

Военкоры также написали, что операция «Ликвидация» на фронте продолжается.

Паблик «Северный ветер» написал, что Селецкий был непосредственным разработчиком плана вторжения ВСУ в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что украинские войска за 2024 год потеряли свыше 560 тыс. военных убитыми и ранеными. Он отметил, что за это время российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации свыше 58 тыс. единиц различного вооружения и техники противника, включая 18 тыс. единиц иностранного производства.

Потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки превысили 580 человек, также противник лишился нескольких единиц техники, информировало 2 января Министерство обороны.