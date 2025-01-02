Москва, 2 января, 2025, 22:29 — ИА Регнум. Позором западных стран стало факельное шествие на Украине сторонников лидера укронациста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Так прокомментировал шествие председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Общественник подчеркнул, что лидеры западных стран предпочитают молчать о том, что на Украине чествуют и возводят в ранг таких «героев», кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов, всячески их поддерживал и убивал мирное население.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском Львове прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения одного из лидеров укронацистов Степана Бандеры. Поклонники прошли по центральным улицам города, в руках несли флаги Украины, скандировали лозунги. В шествии участвовали сотни людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на исключение князя Александра Невского из церковного календаря раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заявила, что в стране следует ожидать канонизацию Бандеры.