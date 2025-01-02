Киев, 2 января, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг, 2 января, заявил о повреждении нескольких зданий парламента во время атаки беспилотников утром 1 января. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости

По этим данным, повреждения получили административные здания. Взрывной волной были повреждены помещения, где располагаются комитеты Рады и подразделения аппарата парламента.

Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба Национального банка Украины заявила о возникновении возгорания на крыше одного из зданий организации в Печерском районе в центре Киева. По этим данным, возгорание произошло вследствие падения обломков беспилотника и было ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших в результате пожара не было, а системы и сервисы банка функционируют в полном объёме, отмечалось в сообщении.

Украинские СМИ 1 января сообщали о серии взрывов в Киеве.

1 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила о нанесении в минувшие сутки поражения объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК Украины. Кроме того, пресс-служба проинформировала, что за сутки ВС РФ нанесли удар по месту сборки морских дронов ВСУ, уничтожили три безэкипажных катера противника в Чёрном море, а также сбили семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и 66 беспилотников ВСУ.