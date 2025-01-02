Курск, 2 января, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинские ракеты в разное время над Курской областью, сообщил 2 января оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сказано в публикации.

Украинские войска ударили ракетами по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил 2 января врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, удары пришлись исключительно по гражданским объектам, в частности, одна из ракет попала в здание Дома культуры.

В этот же день ИА Регнум передавало, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

Днём ранее российские силы ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников.