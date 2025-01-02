Молдавия, 2 января, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Власти Молдавии собираются ввести запрет на работу авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России и Армении, сообщает 2 января «РИА Новости» со ссылкой на министерство инфраструктуры и регионального развития республики.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Так, под запретом окажутся авиакомпании РФ «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Авиакомпания Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», АЛРОСА, NordStar, «РусЛайн».

Также будет запрещена работа авиакомпаний «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», СКОЛ, «ЮТэйр».

Ранее ИА Регнум передавало, что новые санкции Европейского союза против России усилят ограничения на полёты для российских самолётов.

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