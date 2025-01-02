Псков, 2 января, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Более 8 тыс. жителей Псковской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведёрников в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ахмадуллин/ТАСС

«В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы. Ситуацию разобрали в рамках экстренного заседания штаба по энергосбережению. Наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальном округах. Всего по состоянию на 14:00 без электричества было более 8 тыс. человек», — указал он в публикации.

Губернатор уточнил, что отключение не коснулось объектов ЖКХ и социальной сферы. Ведёрников также отметил, что восстановительные работы ведутся 78 бригадами, состоящими из 221 специалиста, и 78 единицами техники.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в пресс-службе министерства ЖКХ и ТЭК Новгородской области сообщили, что более 4 тыс. жителей региона остались без электричества из-за непогоды.

31 декабря сообщалось об аварийном отключении света в ряде муниципальных округов Чувашской Республики. Без электричества остались почти 10 тыс. человек. Причиной для отключения электричества стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее, 14 декабря, более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра. К ликвидации последствий стихии были привлечены 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.