Паттайя, Таиланд, 2 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Пострадавшим в ДТП в Таиланде российским туристам оказывается помощь, их осматривают врачи, сообщили в четверг, 2 января, представители туроператора Anex Tour.

Социальные сети

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 27 человек.

«Сотрудники принимающей компании оказывают необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой, ситуация на контроле», — рассказали представители компании «РИА Новости».

Погибших в результате ДТП нет, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло на въезде в Паттайю. Автобус влетел в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Fortuner, после чего врезался в бетонное ограждение.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автобус подъезжал к пункту пропуска на большой скорости. Основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону, у транспортного средства разбилось лобовое стекло.

В автобусе находился 41 человек — гид, водитель и 39 туристов, сообщили ранее представители Anex Tour. Авария произошла, когда автобус возвращался с однодневной экскурсии. По предварительной информации, трое туристов получили травмы, остальные — незначительные повреждения.