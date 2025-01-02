Вашингтон, 2 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Киевский режим могут официально обязать отказаться от попыток вернуть утраченные территории военным путём. Об этом заявил бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер в беседе с интернет-изданием Liga.net.

«Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путём», — отметил он.

При этом дипломат уточнил, что коллективный Запад так и не признает эти территории в составе России.

Волкер занимал пост спецпредставителя по Украине в период правления Дональда Трампа с 2017 по 2019 год.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.