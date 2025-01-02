Паттайя, Таиланд, 2 января, 2025, 19:11 — ИА Регнум. В автобусе с российскими туристами, попавшем в ДТП в Таиланде, находился 41 человек — гид, водитель и 39 туристов. Об этом в четверг, 2 января, сообщили «Известиям» представители туроператора Anex Tour.

Социальные сети

По этим данным, авария произошла, когда автобус возвращался с однодневной экскурсии.

По предварительной информации, трое туристов получили травмы, остальные — незначительные повреждения. Жизням граждан РФ ничто не угрожает, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло на въезде в Паттайю. Автобус влетел в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Fortuner, после чего врезался в бетонное ограждение.

По предварительным данным, пострадали 27 человек, в том числе туристы из России и водитель автобуса. Их увезли в больницу.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автобус подъезжал к пункту пропуска на большой скорости. Основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону, у транспортного средства разбилось лобовое стекло.