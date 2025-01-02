Афины , 2 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Решение Евросоюза и Украины остановить транзит газа из России является преступным и предательским, заявил 2 января бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис.

Стрингер/РИА Новости

«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, которые полностью прекращают с 1 января подачу российского природного газа в Европу, включая Грецию», — приводит его слова сайт iskra. gr.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения.

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