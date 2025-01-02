Киев, 2 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор бойцу территориальной обороны ВСУ по обвинениям в убийстве жителя города во время комендантского часа в первые дни специальной военной операции. Об этом сообщило интернет-издание «Страна. ua».

Serhii Hudak/Global Look Press

Согласно материалам уголовного дела, 27 февраля 2022 года обвиняемый патрулировал улицы украинской столицы. Он и его напарник увидели мужчину, который показался им подозрительным. Бойцы теробороны утверждают, что потерпевший, используя нож, пытался проникнуть в подъезд одного из домов.

Обвиняемый сначала ударил жертву прикладом автомата в голову, а после, когда прохожий попытался убежать, выстрелил в него несколько раз. Мужчина получил множественные ранения живота и бёдер. Потерпевший скончался в больнице.

Мать убитого рассказала на суде, что её сын вышел на улицу, чтобы купить сигареты. В свою очередь обвиняемый заявил, что якобы принял прохожего за диверсанта.

Против бойца теробороны выдвинули обвинения в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и нанесении тяжёлых телесных повреждений, которые привели к смерти (ч. 2 статьи 121 УК Украины). Суд счёл его невиновным по обоим пунктам.

Вместе с тем бойца всё же осудили — за незаконное хранение боеприпасов. По информации следствия, он нашёл в городе Буче ручную гранату и оставил взрывное устройство себе. Осуждённый получил за это три года лишения свободы. Ему также назначали испытательный срок в один год.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года бывший военный ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал, что находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков украинские военные расстреливали своих сослуживцев.

В мае 2024 года Верховный суд ДНР приговорил 24-летнего командира отделения национальной гвардии Украины Юрия Шевчука к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Преступление он совершил в марте 2022 года вместе с сослуживцами в здании одного из магазинов.

В апреле 2024 года Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), убивших мирного жителя Мариуполя, к тюремному заключению на срок от 25 лет. В апреле 2022 года один из них отдал другому приказ расстрелять задержанного мирного жителя, что тот и сделал.