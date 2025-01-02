Москва, 2 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Крупнейшим торговым партнёром России в 2024 году стал Китай. Об этом 2 января сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Иван Шилов ИА Регнум

На долю КНР приходится более трети от товарооборота России ― 33,8%. Следом идут Индия (8,8%), Турция (8,3%), Белоруссия (7,1%). Кроме того, в топ-10 крупнейших партнёров РФ в области торговли за период с января по октябрь 2024 года вошли Казахстан (4%), Южная Корея (2,1%), Германия (1,8%), Армения (1,8%), а также Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%), сообщило РБК.

Общий товарооборот за десять месяцев прошлого года составил $584 млрд, из которых порядка $197 млрд пришлось на Китай, $51 млрд на Индию, $48 млрд на Турцию, $41 млрд на Белоруссию.

Как сообщало ИА Регнум, согласно отчётам Евростата, Словакия в августе стала главным покупателем товаров из России среди всех стран Европейского союза. Согласно информации статистической службы, страна нарастила закупки российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 млн евро. Следом за Словакией идут Италия и Венгрия.

В целом же главным торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17% — до 696,3 млн евро.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что объём торговли между Россией и Китаем сейчас составляет $220–240 млрд. Глава государства назвал такой российско-китайский товарооборот очень хорошим, уточнив, что он продолжает расти, и этот рост по итогам года составит, по его данным, 3%.