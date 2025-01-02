Николаев, Украина, 2 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по базе украинских войск в районе города Первомайска Николаевской области. Об этом сообщил 2 января координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Игорь Руссак/РИА Новости

По данным подполья, прилёт был в пригороде, но взрыв ощущался даже в центре Первомайска. Вероятная цель — военная база ВСУ. Туда выехали скорые и спасатели.

«Взрыв с продолжительной детонацией», — написал Лебедев.

Сообщений от Минобороны России на этот счёт пока нет. Как сообщало ИА Регнум, в оборонном ведомстве не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее в этот день МО РФ информировало, что за минувшие сутки нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Подразделения ВС России фактически зачистили группировку ВСУ, которая попала в огневой мешок к югу от Курахово, сообщил 2 января источник в силовых структурах.