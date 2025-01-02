Москва, 2 января, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка, в котором предлагается серьёзно ограничить использование иностранных слов и англицизмов. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — отметил он.

Документом предлагается существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов в российском публичном пространстве. Так, на русском языке предлагается писать названия вывесок, надписи на зданиях или же информацию о товаре и об акциях. Также предложено использовать только русский язык в названиях жилых комплексов и микрорайонов.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны. Глава государства напомнил, что в стране проживает 190 этносов и потому имеется большое количество языков.

В феврале 2023 года Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о защите русского языка. Закон, в частности, установил, что при использовании русского языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.