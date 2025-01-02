Великий Новгород, 2 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Более 4 тыс. жителей Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и ТЭК региона.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Зафиксировано отключение электроснабжения в 15 муниципальных районах области, 212 населённых пунктов, в которых проживает 4,5 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество отключений зафиксировано в Демянском, Крестецком и Маревском районах региона.

«Россети северо-запад» ранее сообщили, что в Новгородской области снег с дождём и шквалистый ветер сопровождались колебаниями температуры в районе нуля градусов.

31 декабря ИА Регнум передавало, что в ряде муниципальных округов Чувашской Республики произошло аварийное отключение света. Без электричества остались почти 10 тыс. человек. Причиной для отключения электричества стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее, 14 декабря, более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра. К ликвидации последствий стихии были привлечены 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.