Москва, 2 января, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попали в Чёрное море в результате крушения танкеров в Керченском проливе в середине декабря. Об этом сообщило 2 января Министерство транспорта РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Это значительно меньше первоначальной оценки, которую (ранее) давали со слов капитанов танкеров», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минтрансе уточнили, что повреждения получили четыре грузовых отсека с мазутом. При детальном обследовании выяснилось, что танкеры были разрушены по линии разлома этих судов.

Остальные части их корпуса видимых повреждений не имеют.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии» «Единой России» и Народного фронта.

1 января в оперативном штабе Краснодарского края проинформировали, что численность группировки, которая задействована в ликвидации последствий разлива мазута, увеличится в несколько раз.

По данным на 31 декабря, с побережья Кубани специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых мазутом. На крымском побережье удалось собрать свыше 226 тонн песка и грунта.