Симферополь, 2 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Советском районе Крыма, сообщила в четверг, 2 января, пресс-служба управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Авария произошла в районе села Шахтино, сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«Автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Lada», в котором находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля «Lada», среди которых двое несовершеннолетних, погибли», — отметила пресс-служба.

Следователи установят все обстоятельства ДТП, а также дадут оценку соблюдению водителями Правил дорожного движения и требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, сказано также в сообщении.

В результате аварии погибли дети в возрасте 6 и 1 года, проинформировала прокуратура Крыма.

Как передавало ИА Регнум, в результате ДТП, происшедшего 27 декабря в Иркутской области, два человека погибли и ещё шестеро, в том числе двое детей, пострадали. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Братска в Тулун. Всего в автобусе находились 53 человека.

30 декабря на крымской автодороге Дубки ― Левадки вблизи села Чистенькое произошло массовое ДТП. Столкнулись 19 автомобилей. Причиной происшествия стал сильный туман. В результате ДТП пострадали три человека.