Паттайя, Таиланд, 2 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Автобус с туристами, в том числе россиянами, попал в ДТП в Таиланде, сообщил 2 января Telegram-канал Shot.

Кадр из видео

На въезде в Паттайю автобус, в котором находились 37 пассажиров, влетел в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Fortuner, после чего врезался в бетонное ограждение.

По предварительным данным, пострадали 27 человек. В их числе — граждане России и водитель автобуса. Их увезли в больницу.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус подъезжал к пункту пропуска на большой скорости. Основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону, разбилось лобовое стекло.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в курортном городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из Санкт-Петербурга, которые ехали в аэропорт. В момент аварии в салоне находились 14 человек. Пассажиры получили лёгкие травмы и, добравшись до аэропорта, отправились домой.

В июле в Турции в районе Манавгата врезался в столб микроавтобус с российскими и белорусскими туристами, направлявшимися из отеля в аэропорт Антальи. В числе пострадавших было 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, их доставили в больницы. В произошедшем разбиралась полиция.