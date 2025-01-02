Кишинёв, 2 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Молдавия впервые импортировала природный газ из Болгарии по Трансбалканскому трубопроводу. Об этом заявил врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан в своём Telegram-канале.

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«31 декабря 2024 года в тестовом режиме была успешно проведена закупка природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub, для АО «Молдовагаз». Количество приобретенного газа составляет 240 МВт. ч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии», — указал он в публикации.

Чебан уточнил, что для этой сделки с АО Energocom был оформлен специальный агентский договор, так как «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отмечал, что республика не собирается выплачивать этот долг России. А 30 декабря он и вовсе распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) которой принадлежит «Газпрому».