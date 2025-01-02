Санкт-Петербург, 2 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина, обвиняемого в коррупции, арестовано по решению суда. Об этом сообщило 2 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

«Ранее суд наложил арест на имущество», — отметил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Вешкина по существу рассматривает Головинский районный суд.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время Вешкину, в ведении которого находились вопросы контрактной службы, инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В январе 2024 года решением Хамовнического суда Москвы он был арестован за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что Вешкин получил крупное незаконное вознаграждение от компании «СЛ Фарма», которая занимается торговлей медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией.