Мелитополь, 2 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил РФ установили триколор в запорожском селе Белогорье, сообщил 2 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Гвардейцы легендарного 70-го мотострелкового полка водрузили флаг России в н. п. Белогорье Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

В этот же день российские военные подняли триколор над кураховской теплоэлектростанцией, расположенной в западной части Донецкой Народной Республики.

28 декабря на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области за сутки прогремело не менее 397 взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава местной госадминистрации Иван Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября в запорожском селе Белогорье, куда вошли бойцы ВС РФ, начались бои.

22 ноября произошла перестрелка на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропускном пункте.