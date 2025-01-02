Харьков, Украина, 2 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Города Балаклею и Изюм в Харьковской области укрепляют и готовят к круговой обороне. Об этом сообщил в Telegram-канале глава украинской региональной администрации Олег Синегубов.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Он отметил, что власти Украины принимают плановые меры с учётом линии фронта и возможных перемещений российских войск.

«На очереди — это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклеи и города Изюма», — сказал Синегубов в видеообращении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Киеве заявили о начале строительства трёх линий фортификационных сооружений. С начала 2024 года правительство Украины выделило на это около $1 млрд. Строительные работы сопровождаются многочисленными скандалами и сообщениями о коррупции.

В октябре 2024 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отчёты киевского режима о возведении второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части региона — пустые слова.

В ноябре 2024 года бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) назвал отсутствие фортификационных сооружений главной ошибкой Киева за весь период конфликта с Россией. По его словам, за 2,5 года даже не были закуплены экскаваторы.