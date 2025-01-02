Минеральные Воды, Ставропольский край, 2 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Авиакомпания Flydubai из Объединённых Арабских Эмиратов решила вновь запустить рейсы из Дубая в Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Минвод.

Artur Widak/Global Look Press

«С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды», ― процитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

О прекращении регулярных полётов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай авиаперевозчик объявил 27 декабря. Такие меры были введены с 28 декабря по 5 января на фоне авиакатастрофы в Актау.

Как сообщало ИА Регнум, авиакомпания «Туркменистан» с 30 декабря отменила на месяц регулярные рейсы Ашхабад — Москва. Причину приостановки авиасообщения в компании не назвали, пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию на фоне расследования катастрофы с пассажирским самолётом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря. Рейс Баку — Грозный разбился в 3 км от аэропорта Актау. Погибли 38 человек, в живых остались 29. Всего на борту самолёта было 16 граждан России, из них выжили девять человек.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке с 28 декабря перелётов из Баку в восемь российских городов. Под ограничения попали рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. 25 декабря были приостановлены полёты из Баку в Грозный и Махачкалу.

Кроме того, до конца марта 2025 года приостановлены полёты в Россию израильской авиакомпании El Al.