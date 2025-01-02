Сухум, 2 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. В Абхазии возобновили четырёхчасовые отключения электроэнергии на фоне энергетического кризиса, сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на местную компанию «Черноморэнерго».

Иван Шилов ИА Регнум

«Со 2 января вновь начал действовать график четырёхчасовых отключений света — по два часа днем и два часа в ночное время», — сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что с 31 декабря по 1 января свет в республике подавали без ограничения.

До этого «Черноморэнерго» опубликовала новый график отключений электричества, в соответствии с которым с 23 декабря на всей территории республики свет отключали на четыре часа в сутки — два часа днём и два часа ночью.

Как передавало ИА Регнум, и. о. главы республики Бадра Гунба 21 декабря попросил руководство РФ решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в Абхазию. Российская сторона начала гуманитарные поставки электроэнергии 23 декабря.

Ранее гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы, что усугубляет непростую ситуацию в энергетической сфере республики.

13 декабря стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты.