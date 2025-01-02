Париж, 2 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не исчез после распада СССР, однако эта судьба ожидает его в ближайшее время из-за отсутствия глобального потенциала. Об этом заявил французский военный эксперт Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

«Я думаю, что НАТО скоро исчезнет. НАТО должен был исчезнуть после распада СССР. Но он не сделал этого по экзистенциальным причинам. НАТО искал новые миссии. Мой прогноз в том, что через пять лет может не оказаться ни НАТО, ни ЕС. Да, НАТО будет пытаться ослаблять Россию на её периферии, вредить ей на Ближнем Востоке, но глобально потенциала у Североатлантического альянса нет», — отметил эксперт.

Шамань уточнил, что в современном виде, учитывая то, как проходят выборы, Евросоюз стал диктатурой, поэтому его ожидает судьба Советского Союза.

«Политика США в отношении Евросоюза направлена на то, чтобы его ослаблять. А сердцевина западной экономики — это доллар», — добавил эксперт.

При этом Шамань отметил, что события на Украине показали, что российская армия превосходит американскую, что ускорило процесс ослабления доллара.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия переживёт ЕС и НАТО. Он уточнил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США. Журналист также добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая. 2 января он также заявил, что причиной уничтожения ЕС и НАТО станет Украина.

Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, которая наблюдается в последние годы. Альянс объясняет свои действия стремлением «сдержать российскую агрессию». При этом Москва не раз заявляла, что готова к диалогу с НАТО, основанному на равноправии, учитывающему озабоченность РФ в сфере безопасности, но не в ущерб интересам страны.