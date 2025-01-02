Вашингтон, 2 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Курс евро к доллару 2 января опустился на 0,4% до $1,0314, что является самым низким показателем с 2022 года. Об этом написало агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM

С конца сентября 2024 года курс евро к доллару упал примерно до 8%. В публикации отмечается, что это произошло на фоне опасений по поводу экономики ЕС, а также расхождений Брюсселя и Вашингтона по поводу денежно-кредитной политики.

Авторы статьи пояснили, что страхи связаны с тем, что «экспортно-ориентированные экономики» Европы могут пострадать от торговых пошлин США. Кроме того, журналисты напомнили, Европейский центральный банк снижает уровень ключевой ставки более агрессивно, чем это делает Федеральная резервная система Соединённых Штатов.

Также на курс евро повлияла политическая нестабильность, которая наблюдается в европейских ведущих странах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Он добавил, что важным негативным фактором для Европы стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, однако, по его словам, это не единственный фактор.

16 декабря агентство Bloomberg написало, что экономика ФРГ продолжает замедляться и приближается к точке невозврата. В публикации утверждалось, что сейчас экономическая ситуация в стране хуже, чем была до начала коронавирусной пандемии.

23 декабря стало известно, что государственный долг Франции вырос до 3 трлн 300 млрд евро, что стало абсолютным рекордом за всю историю. Новый премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что для спасения французской экономики придётся существенно поднять налоги.