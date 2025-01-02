Санкт-Петербург, 2 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Искусствовед Елена Кальницкая, на протяжении 13 лет руководившая государственным музеем-заповедником «Петергоф», умерла после продолжительной болезни. Сообщение об этом опубликовано 2 января на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Руслан Шамуков/ТАСС Елена Кальницкая

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в некрологе.

В музее отметили большой вклад Кальницкой в его развитие, сохранение и популяризацию. За период её руководства в Петергофе провели колоссальную работу по реставрации парковых ансамблей и дворцов, создали и обновили многие музеи, провели огромную исследовательскую работу по изучению истории, указано в сообщении.

Елена Кальницкая родилась 6 сентября 1952 года в Ленинграде в семье потомственных горных инженеров. Окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «История искусства». Работала в Эрмитаже, музее-заповеднике «Гатчина», руководила филиалом Государственного Русского музея в Михайловском замке. В 2009–2022 годах была генеральным директором музея-заповедника «Петергоф».