Москва, 2 января, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и заявил, что стратегическое поражение, о котором говорят на Западе, является мифом.

(сс) Web Summit Чей Боуз

«Новости из Москвы этого года. Всё, что они вам рассказали об этом месте — ложь. «Стратегического поражения» России нигде не видно», — указал он в своей публикации в соцсети X.

Боуз подкрепил своё высказывание фотографиями из заснеженной столицы, также отметив, что зима в Москве очень красивая.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Боуз заявил, что Россия переживёт ЕС и НАТО. Он уточнил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США. Журналист также добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая.

2 января американский журналист Джексон Хинкл заявил в соцсети X, что высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о «поражении России» является абсурдным. На остановке транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов, а европейские союзники России продолжат получать дешёвое голубое топливо, пояснил он.