Киев, 2 января, 2025, 16:21 — ИА Регнум. На Украине осудят медиков, которые за финансовое вознаграждение оформляли мужчинам справки о непригодности к военной службе, сообщает 2 января столичная прокуратура.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В Киеве будут судить группу медработников, посредников и военнообязанных мужчин, которым за 5-8 тыс. долларов США помогали получить документы о непригодности к военной службе», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Заключение от врача было необходимо, чтобы мужчины в дальнейшем смогли выехать за границу. Так, в помощи уклонистам прокуратура подозревает директора и старшую медсестру коммунальной поликлиники, хирурга одного из медучреждений, заведующего эндокринологическим отделением больницы и трёх посредников.

Помимо этого, под суд попадают шестеро военнообязанных, которые купили себе соответствующие медицинские документы.

Как передавало ИА Регнум, в марте сотрудники Национальной полиции Украины выявили схему продажи фиктивных справок по инвалидности желающим уклониться от воинской службы. У участвовавших в ней чиновников изъяли средства на общую сумму около $1,2 млн.