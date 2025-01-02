Курск, 2 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Незначительный обрыв одного участка газовой трубы выявлен после ракетного удара ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Об этом сообщил 2 января врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее украинские войска ударили ракетами по указанному населённому пункту, который находится в Рыльском районе.

«Произошёл незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Газовики уже приступили к ее ремонту», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, аварийные службы пообещали завершить работу в течение нескольких часов. Врио губернатора отметил, что газоснабжение в домах жителей восстановлено.

Он также обратил внимание, что в результате атаки ВСУ пострадали исключительно мирные гражданские объекты. Хинштейн уточнил, что один из ударов пришёлся по зданию Дома культуры.

Кроме того, осколками посекло стены и выбило окна в отделении почты, торговом центре и школе-интернате, откуда ранее эвакуировали детей. Также, согласно предварительной информации, окна были выбиты в одном жилом доме.

По оперативным данным, никто из жителей в медицинские учреждения не обращался.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области. Часть снарядов, выпущенных украинскими формированиями, удалось сбить российским военным. В результате той атаки погибли пять человек. Ещё 12 жителей получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Также в Рыльске получили повреждения по меньшей мере 17 объектов культурного наследия, в том числе три православных храма.

В первые минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Жертв и значимых разрушений не было. Хинштейн уточнял, что в результате обстрела был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населённого пункта Гирьи.