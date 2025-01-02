Женева, Швейцария, 2 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с осуждением атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на здание Центральной районной больницы в Алёшках Херсонской области в конце декабря. Об этом 2 января заявили в пресс-службе организации.

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«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», ― процитировал ТАСС комментарий организации.

В ВОЗ отметили, что стремятся документировать и расследовать нападения на учреждения здравоохранения с помощью системы онлайн-наблюдения, запущенной в конце 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области 30 декабря. Погиб заместитель главного врача. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, целью варварской атаки киевского режима был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Он получил тяжёлые осколочные ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку украинских дронов циничным и кровавым преступлением, которым киевский режим в очередной раз показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Она подчеркнула, что Россия решительно это осуждает. Организаторы и исполнители этой и других атак Украины по мирным объектам понесут неотвратимое наказание, отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия призывает международные организации отреагировать на террористическую атаку со стороны ВСУ на больницу.

31 декабря украинские войска снова атаковали Центральную районную больницу в городе Алёшки, а также нанесли удар по школе в Новой Каховке.