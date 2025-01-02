Курск, 2 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Украинские войска ударили ракетами по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн 2 января в Telegram-канале.

«На данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам, в частности, одна из ракет попала в здание Дома культуры. Также повреждены здание школы-интерната и жилой дом. Детей в интернате не было.

Незначительный обрыв произошёл на участке газовой трубы, её уже ремонтируют.

На месте находится глава Рыльского района Андрей Белоусов, в селе работают все аварийные и оперативные службы. Взрывотехники едут в село, чтобы искать неразорвавшиеся боеприпасы, территория оцеплена, добавил Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Силы ПВО сбили часть снарядов. В городе зафиксировали 15 прилётов. В результате атаки погибли пять человек, 12 были ранены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Хинштейн сообщил, что в Рыльске получили повреждения по меньшей мере 17 объектов культурного наследия, в том числе три православных храма. Врио губернатора подчеркнул, что киевский режим пытается уничтожать не только мирное население, но историческую, духовную память России.