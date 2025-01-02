Дублин, 2 января, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Украина станет причиной уничтожения Североатлантического альянса (НАТО) и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока», — указал он в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Боуз заявил, что Россия переживёт ЕС и НАТО. Он уточнил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США. Журналист также добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая.

29 ноября Боуз также написал, что режим Владимира Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине. Он напомнил предвыборные обещания главы киевского режима о мире в стране и искоренении коррупции и призвал в связи с этим посмотреть на нынешнюю Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, добавил глава государства.