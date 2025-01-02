Москва, 2 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы, которые уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

В число этих актов вошло распоряжение, незначительно корректирующее состав коллегии МИД России. Документ утвердил новым членом этого органа директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Сергея Алимова. Также указанным распоряжением экс-ректор дипломатической академии МИД России Александр Яковенко освобождён от обязанностей члена коллегии.

Кроме того, первый указ, подписанный президентом в текущем году, вносит изменения в положение о Следственном комитете РФ. Этот документ позволяет председателю СК учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также устанавливать порядок их изготовления и использования.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря президент РФ утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. В её основу легли положения Конституции Российской Федерации, нормы международного права, международные договоры, федеральные законы и правовые акты президента и правительства страны.

30 декабря Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.