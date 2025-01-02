Будапешт, 2 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась на 104-м году жизни, сообщило в четверг, 2 января, издание Nemzeti Sport со ссылкой на представителя венгерской спортсменки.

Attila Volgyi/Global Look Press

«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — сказано в сообщении.

Келети родилась в 1921 году в Будапеште. В 1940 году она впервые выиграла чемпионат Венгрии по спортивной гимнастике. Затем власти страны запретили ей заниматься любыми видами спорта из-за еврейского происхождения спортсменки.

Вновь заниматься спортом Келети начала после завершения Второй мировой войны. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки она выиграла одну золотую медаль, а на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне — ещё четыре.

Также Келети за время своей карьеры выиграла пять серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр и три медали чемпионатов мира по спортивной гимнастике, в том числе в 1954 году золотую медаль.