Тунис, 2 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 27 пассажиров, которые следовали в Европу, погибли в результате крушения лодок у берегов Туниса, сообщает 2 января радиостанция Mosaique FM.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Подразделения морской пехоты национальной гвардии и гражданской обороны спасли 83 человек, совершавших нелегальную миграцию в сторону побережья Италии, и достали 27 тел», — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в региональную больницу Салима Эль-Хадари в Керкенне. Место кораблекрушения уже исследуют спасатели.

Уточняется, что пассажиры лодки направлялись в сторону Европы из стран Африки к югу от Сахары.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Средиземном море у южного побережья Италии 18 июня потерпела крушение парусная лодка, погибли 34 человека, восемь из которых — несовершеннолетние.

В сентябре как минимум 12 человек, в том числе женщины и дети, погибли после опрокидывания лодки по пути через пролив Ла-Манш в Великобританию. Пассажиры прибыли из Африки, часть погибших были гражданами Эритреи.