Вашингтон, 2 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. На остановке транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов, а европейские союзники России продолжат получать дешёвое голубое топливо. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

Lars Penning/Global Look Press

«Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешёвую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал он в публикации, ответив таким образом на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о «поражении России».

При этом Хинкл уточнил, что члены Евросоюза, сумевшие сохранить дружеские отношения с Россией, продолжат получать энергоресурсы по доступным ценам. Журналист также напомнил, что Москва уже сталкивалась с необходимостью переориентации потоков экспорта энергоресурсов на более надёжные рынки.

Как передавало ИА Регнум, 1 января компания «Газпром» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения. В организации отметили, что с наступлением нового года российская сторона лишена технической и юридической возможности продолжать подачу голубого топлива.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины. Дипломат добавила, что США уже разрушили экономику Германии после подрыва «Северных потоков», после чего страна оказалась вынуждена закупать сырьё по существенно более высоким ценам, что привело к сворачиванию целого ряда «крупнейших и легендарных немецких производств».