Киев, 2 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. На Украине сокращается число граждан, готовых терпеть тяготы конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 2 января.

Сергей Корсун ИА Регнум

Учёные института в очередной раз опросили украинцев о том, как долго они готовы мириться с текущей ситуацией. По сравнению с началом октября в декабре 2024 года произошло незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется ― до 57%.

«В 2022-23 годах этот показатель составлял 71-73%», ― отмечается в релизе.

В институте отметили, что впервые снижение доли таких граждан до 63% исследователи зафиксировали между февралём и октябрём прошлого года.

Опрос под названием «Омнибус» проводился на всей территории Украины с 2 по 17 декабря методом телефонного интервью. В нём приняли участие 985 респондентов. Погрешность выборки при этом не превышала 4,1%.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 декабря заявил, что большинство украинцев хотят ухода главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, только 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался.

Опрос, проведённый центром «Социальный мониторинг» с 15 по 21 ноября, показал, что начало переговоров с Россией о заморозке боевых действий поддерживают 64% украинцев. Тем не менее треть респондентов (31%) заявили, что выступают против заморозки конфликта. Остальные затруднились ответить.

В ответ на вопрос, что можно считать победой для Украины, 39% респондентов выбрали вариант о выходе на границы 1991 года. При этом больше половины опрошенных (56%) выразили несогласие с этой точкой зрения. Ещё 6% не стали отвечать.

В опросе участвовали 1,2 тыс. человек. Погрешность исследования оценивается на уровне 1,8–2,9%.